Подозреваемый в избиении 12-летнего подростка разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила начала розыск мужчины, нанесшего вред средней тяжести 12-летнему мальчику.

Напомним, что 2 октября неизвестный избил 12-летнего Никиту, когда мальчик проходил с друзьями мимо ТЦ «Гороскоп». В этот же день подросток был доставлен в больницу.

Как сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское», разыскивается мужчина лет 25-30, рост подозреваемого от 170 до 175 см, телосложение среднее. Разыскиваемый был одет в кофту с бело-черными полосками, черные брюки и синюю болоньевую куртку с капюшоном.

Всех свидетелей происшествия просят откликнуться, а также помочь полиции установить личность подозреваемого. Сообщить информацию можно позвонив в отдел полиции города №17 по номеру 8 (3435) 97 68 02.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»