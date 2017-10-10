Пьяный водитель КамАЗа протаранил ВАЗ-2107 в Березовском: 2 человека пострадали (ФОТО)

Вечером 9 октября в Березовском КамАЗ совершил наезд на отечественную легковушку. Грузовиком управлял пьяный водитель, 2 человека пострадали.

Около 19 часов 9 октября на улице Строителей в Березовском случилось ДТП. В управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель КамАЗа при повороте не пропустил «семерку», которая ехала прямо по встречной полосе движения.





Проверка установила, что 43-летний водитель КамАЗа не имел документов на машину. В момент ДТП фары у грузовика не работали, а сам мужчина не пристегнулся ремнем безопасности и был в пьяном состоянии, пишет Е1.





В результате столкновения в больнице оказались 19-летний водитель «семерки» и его 18-летний пассажир. У водителя диагностирован ушиб головного мозга и сломана ключица, у его пассажира – ушибы правой руки и грудной клетки. Из-за сильного удара у семерки расплющило капот.

Фото: Е1