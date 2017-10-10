Таксист из Екатеринбурга был избит бейсбольными битами и чуть не лишился автомобиля

Инспекторы ДПС на 17-ом километре Полевского тракта остановили иномарку Renault Logan. У автомобиля были разбиты стекла.

Водитель машины рассказал инспекторам, что в Екатеринбурге взял трех пассажиров, двух мужчин и девушку. Он подвез их до поселка Горный Щит. Однако, вместо оплаты услуги, двое мужчин стали избивать водителя бейсбольными битами.

Пострадавший убежал из своего авто и спрятался, а пассажиры уехали на его машине. Спустя какое-то время они вернулись, разбили у автомобиля все стекла и ушли с места преступления.

Сотрудники ДПС и пострадавший отправились к месту возможного нахождения «пассажиров». Инспекторам удалось задержать мужчину 1989 года рождения. Он признался, что избил пострадавшего и разбил стекла его авто.

По факту нападения на водителя и порче имущества заведено уголовное дело. Задержанный в данный момент находится под подпиской о невыезде, пишет «Вечерний Екатеринбург».