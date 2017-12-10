2 человека пострадали при столкновении иномарки и большегруза в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение иномарки и большегруза. В результате аварии погибших нет, 2 человека госпитализированы.
9 декабря на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло лобовое столкновение автомобиля Renault Logan и грузовика с полуприцепом для перевозки цемента.
От удара полуприцеп сложился, иномарку отбросило на обочину, сообщает E1.ru. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Renault. Мужчину доставили в больницу с ушибом грудной клетки, женщину с тупой травмой живота.
Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего для установления виновных в аварии лиц.
Фото: E1.ru