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Новости Нижнего Тагила

2 человека пострадали при столкновении иномарки и большегруза в Екатеринбурге (ФОТО)

10 декабря 2017, 10:35Добавить новость
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В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение иномарки и большегруза. В результате аварии погибших нет, 2 человека госпитализированы.

9 декабря на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло лобовое столкновение автомобиля Renault Logan и грузовика с полуприцепом для перевозки цемента.

От удара полуприцеп сложился, иномарку отбросило на обочину, сообщает E1.ru. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Renault. Мужчину доставили в больницу с ушибом грудной клетки, женщину с тупой травмой живота.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего для установления виновных в аварии лиц.


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Фото: E1.ru
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