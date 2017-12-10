Рабочий погиб на шахте «Кальинская» под Североуральском из-за обвала горной породы

Вечером 8 декабря на шахте «Кальинская» произошёл обвал горной породы. Под завалами погиб мастер-взрывник, мужчина 1971 года рождения.



По факту гибели рабочего ведётся проверка, сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области. На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.



Тело погибшего отправлено на экспертизу, проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели инцидента и руководство шахты. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.