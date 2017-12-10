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Новости Нижнего Тагила

Рабочий погиб на шахте «Кальинская» под Североуральском из-за обвала горной породы

10 декабря 2017, 11:35Добавить новость
проверка,прокуратура,Свердловская область,смерть,шахта,обвал,Североуральск
На шахте «Кальинская», под Североуральском, в результате обвала горной породы погиб рабочий. На месте происшествия работают следователи.

Вечером 8 декабря на шахте «Кальинская» произошёл обвал горной породы. Под завалами погиб мастер-взрывник, мужчина 1971 года рождения.

По факту гибели рабочего ведётся проверка, сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области. На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

Тело погибшего отправлено на экспертизу, проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели инцидента и руководство шахты. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

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