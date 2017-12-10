Школьница из Челябинской области пыталась смыть своего ребенка в унитаз

Ночью 5 декабря 15-летняя девушка из города Троицк в туалете общежития родила младенца.

Отец ребенка предложил смыть новорожденного в унитазе, но в ситуацию вмешалась мать парня, которая спасла младенца. Девушку с младенцем увезли на «скорой» в больницу, где им была оказана медицинская помощь.



Как пишет Ura.ru, школьница родила недоношенного ребенка в возрасте 7 месяцев. Все время беременности девушка вела разгульный образ жизни и не наблюдалась у врача. Родители о беременности девушки не знали, а появление живота она объясняла тем, что поправилась.



По словам уполномоченного по правам ребенка, младенец здоров, за ним ухаживают медики. В дальнейшем его заберут родные домой.



В настоящий момент, следствие проводит проверку по факту произошедшего.

