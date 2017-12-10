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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин пропал по пути в Верхнюю Пышму (ФОТО)

10 декабря 2017, 21:30Добавить новость
Свердловская область,пропажа,пропавший,Верхняя Пышма,автомобиль,МВД,полиция,поиск,разыскивается

Разыскивается Евгений Вадимович Емков 1981 года рождения (36 лет), который пропал 4 декабря, направляясь из дома в Верхнюю Пышму около 6 часов вечера на автомобиле Chevrolet Lacetti.

Полиция Свердловской области сообщает приметы мужчины: рост 176 см, худощав, 40 размер обуви, волосы темные, глаза карие, имеет маленький шрам возле правой брови.

На пропавшем были надеты темно-синий болоньевый пуховик и такого же цвета брюки, футболка горчичного цвета, чёрные кроссовки. Мужчина имел при себе документы и мобильный телефон фирмы Samsung.


Всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону 8 (34368) 32-202.

Свердловская область,пропажа,пропавший,Верхняя Пышма,автомобиль,МВД,полиция,поиск,разыскивается

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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