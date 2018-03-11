Пропавший в ночь на 8 марта житель Первоуральска найден мёртвым (ФОТО)

В ночь с 7 на 8 марта Денис Фатихов уехал от друзей на такси и позже пропал. Волонтёрам удалось установить, что в последний раз молодого человека видели живым возле дома на улице Энгельса.



В течение 3 дней добровольцы осуществляли поиск Дениса. 10 марта тело молодого человека было обнаружено, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Комментариев со стороны правоохранительных органов касательно подробностей пропажи и причин смерти пока что не поступило.

Фото: «Вечерний Екатеринбург»