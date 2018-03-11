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Новости Нижнего Тагила

Воры похитили 14,3 тыс. руб. из бара в Краснотурьинске и спрятали деньги в носки

11 марта 2018, 14:35Добавить новость
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Из бара в Краснотурьинске 10 марта трое неизвестных украли 14,3 тысяч рублей и спрятали деньги в свои носки.

Двое мужчин и одна женщина похитили деньги из бара Краснотурьинска, когда кассир отвлеклась. Сотрудниками полиции, приехавшими на место происшествия, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители задержали подозреваемых, которые сидели в такси на одной из улиц города. У подозреваемых были изъяты деньги, при задержании они попытались спрятать деньги в носки, сообщает «Комсомольская правда».

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