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Новости Нижнего Тагила

67 человек эвакуированы из торгового комплекса в Краснотурьинске (ФОТО)

11 апреля 2018, 15:55Добавить новость
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10 апреля в 15:16 в г. Краснотурьинске Свердловской области пожарные получили сигнал тревоги с автоматической сигнализации торгового комплекса и выехали на место происшествия.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к зданию комплекса. Прошла эвакуация 67 человек – сотрудников и посетителей. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар произошел в пиццерии на втором этаже здания. Сработавшая автоматическая установка пожаротушения способствовала ограничению площади пожара - она составила 2 квадратных метра. С помощью огнетушителей и рукавной линии пожарные ликвидировали возгорание.

Сотрудники МЧС проверили здание. Людей внутри не было, дополнительные действия не потребовались. Предварительная версия причины пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает главное управление МЧС РФ по Свердловской области.

 

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Фото: Главное управление МЧС РФ по Свердловской области
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