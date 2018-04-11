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Новости Нижнего Тагила

Мужчина погиб в ДТП в центре Екатеринбурга (ФОТО)

11 апреля 2018, 17:50Добавить новость
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11 апреля в 1:20 в Екатеринбурге по адресу пр. Ленина, 116 столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них погиб.

Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщает, что, по предварительной версии, водитель машины Toyota Celica двигался по проспекту Ленина и на перекрестке Сакко и Ванцетти повернул налево, вопреки запрещающему знаку - разрешено движение только направо и прямо.

На повороте произошло столкновение с двигавшимся навстречу Renault Logan. В результате происшествия мужчина погиб, две пассажирки Renault получили травмы. Детали ДТП изучаются, отмечает ИА «Европейско-азиатские новости».

 

 

 
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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