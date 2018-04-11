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Новости Нижнего Тагила

Нежилое здание сгорело в Кушве (ФОТО)

11 апреля 2018, 19:40Добавить новость
пожар,Кушва,нежилое здание,подростки,бомжи,поджог
Сегодня днем, 11 апреля, в городе Кушва загорелось нежилое здание на улице Маяковского. Пожарные прибыли на место происшествия в 16:55. По словам местных жителей, пожары в здании случаются часто.
Здание принадлежит администрации, никто ничего с ним не делает. Там бомжи или малолетки поджигают постоянно, горит раз в месяц. Пожарных постоянно вызываем. Все ждем, когда городские власти примут меры, -- рассказывает один из жителей Кушвы.

Напомним, что это здание уже горело в сентябре 2017 года. Тогда версией пожара тоже был поджог.


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