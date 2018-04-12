Пять жителей Екатеринбурга осуждены за серию тяжких преступлений

Приговор, в зависимости от степени участия, был вынесен судом Екатеринбурга по отношению к пяти обвиняемым: Расиму Гасанову, Кириллу Рупинскому, Артему Зайцеву, Ивану Власову и Сергею Беляеву.



В ходе разбирательства было установлено, что в июне 2013 года Гасанов, Беляев и Зайцев напали на жильцов квартиры по улице Кунарская. В результате было похищено имущество на сумму более 900 тысяч рублей.



В течение 2015-2016 годов Рупимский, Беляев, Гасанов и Власов с разработкой схем похищали автомобили стоимостью от 750 тысяч до 1 миллиона рублей.



Гасанов был задержан за рулем краденной машины при доставке ее к месту сбыта. Рупинский, помомо прочего, хранил оружие и похитил два мотоцикла.



Подсудимые получили сроки лишения свободы, а также взыскание материального ущерба в пользу потерпевших.



Приговор в законную силу не вступил, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.