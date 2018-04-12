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Новости Нижнего Тагила

Пять жителей Екатеринбурга осуждены за серию тяжких преступлений

12 апреля 2018, 00:10Добавить новость
авто,Екатеринбург,закон,кража,криминал,легковые авто,уголовное дело
В число совершивших пятью екатеринбуржцами преступлений входят разбойные нападения на людей и кради иномарок.

Приговор, в зависимости от степени участия, был вынесен судом Екатеринбурга по отношению к пяти обвиняемым: Расиму Гасанову, Кириллу Рупинскому, Артему Зайцеву, Ивану Власову и Сергею Беляеву.

В ходе разбирательства было установлено, что в июне 2013 года Гасанов, Беляев и Зайцев напали на жильцов квартиры по улице Кунарская. В результате было похищено имущество на сумму более 900 тысяч рублей.

В течение 2015-2016 годов Рупимский, Беляев, Гасанов и Власов с разработкой схем похищали автомобили стоимостью от 750 тысяч до 1 миллиона рублей.

Гасанов был задержан за рулем краденной машины при доставке ее к месту сбыта. Рупинский, помомо прочего, хранил оружие и похитил два мотоцикла.

Подсудимые получили сроки лишения свободы, а также взыскание материального ущерба в пользу потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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