Пять жителей Екатеринбурга осуждены за серию тяжких преступлений

Приговор, в зависимости от степени участия, был вынесен судом Екатеринбурга по отношению к пяти обвиняемым: Расиму Гасанову, Кириллу Рупинскому, Артему Зайцеву, Ивану Власову и Сергею Беляеву.
В ходе разбирательства было установлено, что в июне 2013 года Гасанов, Беляев и Зайцев напали на жильцов квартиры по улице Кунарская. В результате было похищено имущество на сумму более 900 тысяч рублей.
В течение 2015-2016 годов Рупимский, Беляев, Гасанов и Власов с разработкой схем похищали автомобили стоимостью от 750 тысяч до 1 миллиона рублей.
Гасанов был задержан за рулем краденной машины при доставке ее к месту сбыта. Рупинский, помомо прочего, хранил оружие и похитил два мотоцикла.
Подсудимые получили сроки лишения свободы, а также взыскание материального ущерба в пользу потерпевших.
Приговор в законную силу не вступил, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Пять жителей Екатеринбурга осуждены за серию тяжких преступлений12 апреля 2018, 00:10Добавить новость
Приговор, в зависимости от степени участия, был вынесен судом Екатеринбурга по отношению к пяти обвиняемым: Расиму Гасанову, Кириллу Рупинскому, Артему Зайцеву, Ивану Власову и Сергею Беляеву.
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