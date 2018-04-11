Слетели с шестиметрового обрыва на мотоцикле: 7-летний мальчик погиб под Камышловом

10 апреля 7-летний мальчик погиб под Камышловом, слетев с шестиметрового обрыва, когда катался с отцом на мотоцикле.

По сообщению сотрудников ГИБДД, мотоцикл «Урал» мужчина купил по частям. 10 апреля он впервые сел за руль после ремонта мотоцикла, чтобы протестировать его, и взял с собой двух сыновей 15 и 7 лет.



Мужчина не справился с управлением и мотоцикл улетел с шестиметрового обрыва. Пострадавшие были доставлены в больницу, но врачам не удалось спасти мальчика, сообщает Е.1.



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