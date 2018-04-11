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Новости Нижнего Тагила

Тело пропавшего рыбака найдено рядом с Демидовской дачей в Нижнем Тагиле

11 апреля 2018, 15:20Добавить новость
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11 апреля в Нижнем Тагиле неподалеку от Демидовской дачи спасатели обнаружили тело 69-летнего рыбака. 5 апреля мужчина отправился на рыбалку и не вернулся с неё.

Поиски мужчины начались после обращения его жены в полицию. Машина рыбака находилась на берегу Нижнетагильского пруда неподалеку от музея. Водолазы определили место, где предположительно мог провалиться под лед пропавший, и с 8 апреля проводили поиски.

Тело нашли 11 апреля, передает ИА «Все новости». Старший инспектор Нижнетагильского участка ГИМС МЧС Сергей Богдашин рассказал, что на участке, где утонул мужчина, льда почти не осталось.

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