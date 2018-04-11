Жительница Серова получила условный срок за укус полицейского

Суд признал виновной 26-летнюю жительницу Серова по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По данным СУ СК РФ по Свердловской области, ночью 25 октября 2017 года подсудимая распивала спиртные напитки в кафе-баре по улице Победы в Серове. После женщина стала вести себя неадекватно, нарушая тем самым общественный порядок. В связи с этим сотрудники кафе-бара вызвали наряд вневедомственной охраны.
Прибывшие стражи порядка доставили женщину в отдел полиции, где она стала проявлять агрессию к сотрудникам вневедомственной охраны и укусила одного из них за левое предплечье.
Суд приговорил жительницу Серова к одному году лишения свободы условно.