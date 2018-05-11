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Новости Нижнего Тагила

Житель Свердловской области представлен к медали за спасение тонувших детей

11 мая 2018, 16:45Добавить новость
вода,дети,МЧС,происшествие,ребенок,Свердловская область,герой,река,Первомайское,спасение
2 мая 2018 года в селе Первомайское Свердловской области местный житель спас двух девочек, тонувших в реке Утка.

2 мая 2018 года в селе Первомайское Свердловской области местный житель Алексей Александрович Автух, проявив личный героизм, спас двух девочек из реки.

Две сестры шести и восьми лет со своей семилетней подругой гуляли по Первомайскому. Когда девочки спускались к реке Утка, которая протекает через село, младшая запнулась и упала в воду. Попытавшись помочь, в воде следом за ней оказалась и старшая сестра. А их подруга стала звать на помощь. Именно ее крики и услышал 42-летний Алексей Автух, проезжавший неподалеку от реки на велосипеде.

Еду у реки, слышу, дети кричат: «Спасите!» Смотрю, в воде барахтаются двое. Бросил велосипед, скинул куртку, сапоги - и в воду. Первой схватил младшую из сестер, сказал, чтобы она меня за шею обхватила, руки надо было освободить, чтобы спасать вторую. Так с двумя девчонками с трудом выбирался из воды, течение было очень сильным, пытался встать, но сила воды не давала, сносило. А девчонки молодцы, мужественно держались, -- рассказал  Алексей.

 

Благодаря тому, что Алексей, не растерявшись, вовремя пришел на помощь девочкам, дети сегодня живы и чувствуют себя хорошо.

 

Очень благодарна Алексею, если бы не он, боюсь даже подумать, что могло быть. Мы уже всей семьей побывали в гостях у спасителя и поблагодарили за спасение наших детей, -- рассказала мама девочек.

 

Алексей представлен к медали «За спасение погибающих на водах». Награда будет торжественно вручена в декабре 2018 года на областном этапе фестиваля «Созвездие мужества» в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

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