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Новости Нижнего Тагила

Ложная тревога: школа №40 была эвакуирована в Нижнем Тагиле

11 мая 2018, 20:42Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,школа,эвакуация,полиция,пожарные,ЧП,школьники
В 15:40 в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о возможном ЧП в школе №40. На место происшествия для проверки информации и обеспечения безопасности граждан выехали сотрудники полиции, ГИБДД, пожарные и дополнительные силы управления Росгвардии. Учащиеся организованно были выведены из здания.

После осмотра здания ничего представляющего опасность обнаружено не было. Учащихся отпустили домой, -- сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Нижнему Тагилу Элина Балуца.

По данному факту проводится проверка. Подробности случившегося уточняются.
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