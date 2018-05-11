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Новости Нижнего Тагила

Продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом

11 мая 2018, 20:55Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,суд,убийство,уголовное дело,Лая,смерть,пенсионерка

В Пригородном районном суде Нижнего Тагила 11 мая оглашен приговор мужчине, совершившему убийство человека и покушение на убийство двух лиц.

Установлено, что 21-летний тагильчанин, занимаясь продажей кастрюль и прочей кухонной утвари, в августе 2017 года пришел в дом к пенсионерам в с. Лая Пригородного района Нижнего Тагила. В процессе общения между продавцом и пожилой супружеской парой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке 7 ударов ножом, а затем 4 удара в грудную клетку ее 79-летнему супругу.

После полученных ранений женщина умерла на месте. Ее супруг был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, где ему была оказана своевременная медпомощь. Пенсионер остался жив.

Суд принял решение о назначении мужчине наказания в виде 14 лет и 3 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, с осужденного в пользу родственников погибшей был взыскан 1 млн рублей моральной компенсации и 143 тысячи – затраты на погребение, сообщает надзорное ведомство.

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