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Новости Нижнего Тагила

14-летний школьник утонул в реке в Верхней Синячихе (ФОТО)

11 мая 2018, 21:35Добавить новость
происшествие,смерть,верхняя синячиха,утонул,школьник,МЧС,водоем,Свердловская область

10 мая 14-летний школьник утонул в реке в Верхней Синячихе. Тело мальчика на 500 метров унесло от места гибели.

Мальчик вышел на тонкий лед водоема. Льдина откололась и понеслась по течению. Подросток потерял равновесие и оказался в воде. О происшествии в МЧС сообщил его одноклассник. На место трагедии прибыли спасатели. Из-за сильного течения умершего нашли на расстоянии полукилометра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, 2 мая труп мужчины был найден в пруду Дендропарка в Екатеринбурге.

происшествие,смерть,верхняя синячиха,утонул,школьник,МЧС,водоем,Свердловская область

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

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