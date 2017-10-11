13 лет назначено екатеринбуржцу за поджог иномарки и покушение на экс-начальника МВД (ФОТО)

Было установлено, что 4 апреля 2015 года подсудимый и его сообщник подожгли внедорожник Toyota Land Cruiser на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Поводом к совершению преступления стал конфликт между женой подсудимого и другой горожанкой. Автомобиль, кстати, принадлежал супругу последней.





Другое, самое тяжкое из вменяемых ему преступлений, было совершено в отношении экс-начальника управления одного из свердловских управлений МВД России. Покушение на него произошло 19 февраля.



Подсудимый действовал с сообщником на Skoda Roomster, они даже попали на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник, тщательно подготовившись, подкараулил экс-руководителя полиции и выстрелил ему в голову из самодельного пистолета. Жизнь пострадавшего была сохранена благодаря своевременной помощи медиков. После совершения преступления, мужчина украл у раненого 2 смартфона и деньги. Ущерб составил 82 тысячи рублей.

Задержание было произведено 22 февраля 2016 года, спустя несколько дней после покушения. Следователи установили, что дома мужчина хранил оружие, гранаты. Специалисты провели большую работу по закреплению доказательственной базы.



Суд назначил злоумышленнику 13 лет колонии строгого режима, а также 1 год и 10 месяцев последующего ограничения свободы. Помимо этого, ему нужно будет уплатить 500 тысяч рублей за моральный вред экс-начальнику МВД и возмещение материального ущерба в размере 2,5 млн рублей.



Добавим, что сообщник обвиняемого на момент судебного заседания уже отбывал наказание за участие в содеянном, ему назначили 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.