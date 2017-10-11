| регистрация
Новости Нижнего Тагила

20-летний наркоман задержан за попытку сбыта 1 кг «синтетики» в Нижнем Тагиле

11 октября 2017, 21:00Добавить новость
город,наркотики,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,уголовное дело,сбыт,ггм
В Нижнем Тагиле полицейские задержали молодого человека в наркотическом опьянении, подозреваемого в сбыте синтетических веществ.

Сообщение о нарушителе поступило в отдел полиции № 20 от жильцов дома по улице Захарова в Нижнем Тагиле. Они рассказали, что мужчина в неадекватном состоянии ходит по подъезду и стучит во все квартиры. Полицейские выехали на место.

Ими был задержан 20-летний парень с признаками наркотического опьянения. Во время обыска в его съемной квартире оперативники обнаружили 83 пакетика с порошком голубоватого цвета. Проверка установила, что состав является синтетическим наркотиком массой 56,24 грамма.

Подозреваемый рассказал, что наркотики употребляет около 6 лет. Накануне ему поступило предложение от оптового поставщика о продаже вещества путем закладок. В тайнике он нашел 1 кг «синтетики», который позже расфасовал. Часть он забрал себе, а часть оставил в заранее оговоренном месте.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за попытку продать наркотики в особо крупном размере. Проходят следственные мероприятия для установки причастных к делу лиц, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

7 000 доз наркотических средств изъято у трех местных жителей Нижнего Тагила (ФОТО)
24 июля, 13:30
5 2
1
28-летний наркоман был задержан в поезде Екатеринбург – Нижний Тагил
28 августа, 19:30
5 4
Вытолкнувший из своей квартиры полицейского тагильчанин может получить пять лет колонии
17 августа, 14:35
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 518
Подписаться на новости