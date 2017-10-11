20-летний наркоман задержан за попытку сбыта 1 кг «синтетики» в Нижнем Тагиле

Сообщение о нарушителе поступило в отдел полиции № 20 от жильцов дома по улице Захарова в Нижнем Тагиле. Они рассказали, что мужчина в неадекватном состоянии ходит по подъезду и стучит во все квартиры. Полицейские выехали на место.





Ими был задержан 20-летний парень с признаками наркотического опьянения. Во время обыска в его съемной квартире оперативники обнаружили 83 пакетика с порошком голубоватого цвета. Проверка установила, что состав является синтетическим наркотиком массой 56,24 грамма.





Подозреваемый рассказал, что наркотики употребляет около 6 лет. Накануне ему поступило предложение от оптового поставщика о продаже вещества путем закладок. В тайнике он нашел 1 кг «синтетики», который позже расфасовал. Часть он забрал себе, а часть оставил в заранее оговоренном месте.





Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за попытку продать наркотики в особо крупном размере. Проходят следственные мероприятия для установки причастных к делу лиц, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».