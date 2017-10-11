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Новости Нижнего Тагила

Цех по ремонту электровозов горел в Сысерти (ВИДЕО)

11 октября 2017, 16:30Добавить новость
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Утром 11 октября в Сысерти произошел пожар на территории предприятия промышленного ж/д транспорта.

Горела крыша цеха по ремонту электровозов. На месте ЧП был создан штаб по устранению пожара. В пожаротушении приняли участие 44 человека и 13 единиц пожарной техники.

 

46 работников цеха смогли покинуть здание. Также они эвакуировали 4 тепловоза из здания и емкости с горючей смесью.

 

Площадь пожара составила 1 500 кв. м. Обошлось без пострадавших. Пламя было устранено в 12:30, сообщает E1.ru.

 

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Фото, видео: E1.ru
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