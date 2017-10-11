Два человека госпитализированы после обрушения крыши в ивдельском клубе

В Ивделе при демонтаже конструкций неработающего клуба рухнула крыша.

В результате ЧП пострадали двое рабочих. Они госпитализированы, пишет «Федерал-Пресс».





Ранее здание сдавалось в аренду местным предпринимателям, но потом было принято решение о его сносе, так как находиться там стало небезопасно.





В связи с ЧП организована прокурорская проверка. Из медучреждения будет запрошена информация о состоянии здоровья потерпевших, рассмотрены обстоятельства инцидента и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.