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Новости Нижнего Тагила

Два человека госпитализированы после обрушения крыши в ивдельском клубе

11 октября 2017, 14:30Добавить новость
проверка,происшествие,прокуратура,травма,Ивдель,ЧП,обрушение,крыша

В Ивделе при демонтаже конструкций неработающего клуба рухнула крыша.

В результате ЧП пострадали двое рабочих. Они госпитализированы, пишет «Федерал-Пресс».

Ранее здание сдавалось в аренду местным предпринимателям, но потом было принято решение о его сносе, так как находиться там стало небезопасно.

В связи с ЧП организована прокурорская проверка. Из медучреждения будет запрошена информация о состоянии здоровья потерпевших, рассмотрены обстоятельства инцидента и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. 

 
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