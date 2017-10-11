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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец вытолкнул из окна 7 этажа свою мать и получил 11 лет колонии

11 октября 2017, 19:30Добавить новость
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В Екатеринбурге завершилось судебное заседание по делу местного жителя, которого обвиняли в убийстве матери.

Было доказано, что в декабре 2016 года подсудимый поругался с матерью в своей квартире на 7 этаже жилого дома в Екатеринбурге. В ходе конфликта он вытолкнул женщину из окна. Пострадавшая получила тяжелые травмы и погибла на месте.

Подозреваемый свою вину отрицал, утверждая, что женщина умерла из-за несчастного случая. Однако следственный комитет смог доказать причастность мужчины к убийству. Был проведен ряд экспертиз, допрошены более 30 свидетелей.

После приговора суда подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Как сообщает следственный комитет по Свердловской области, осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

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