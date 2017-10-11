Неизвестные избили журналиста в Екатеринбурге после интервью о фильме «Матильда»

Злоумышленники напали на уральского журналиста Максима Бородина и его коллегу. Самого журналиста они ударили по голове железной трубой.

Бородин полагает, что нападение могло быть связано с интервью журналистам телеканала «Дождь». Как пишет Ura.ru сотрудники «Дождя» приехали в Екатеринбург, чтобы снять фильм о скандале, возникшем вокруг фильма «Матильда».

В записи на Facebook Бородин написал, что надеется, что это были лишь хулиганы. Однако нападение после интервью, связанного со скандальным фильмом, вызывает у журналиста подозрение.

Напомним, что до этого православные активисты из организации «Христианское государство – Святая Русь» рассылали письма с угрозами поджога многим кинотеатрам страны. Кинотеатры Нижнего Тагила также не стали исключением.