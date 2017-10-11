Окна в доме под Нижним Тагилом выбиты после начала проверки полиции по делу «черных риэлторов» (ФОТО)

Неизвестные выбили окна в доме жителя села Покровское под Нижним Тагилом после начала проверки полиции по делу «черных риэлторов». Хозяина в это время не было дома, он временно проживает в другом месте. Разбитые окна обнаружили знакомые семьи, когда в очередной раз приехали проверить жилище.

Все окна были побиты, как будто по ним стреляли или бросали в стекла камни. Еще в воскресенье все было в порядке, -- рассказал знакомый хозяина.

По словам молодых людей, которые присматривают за домом в отсутствие родственника, случай не похож на шалость. Есть предположение, что били целенаправленно.

Если бы камнем хулиганы кинули, ну, разбили бы одно окно. А здесь - все окна. В дом мы заходить побоялись и отправились в полицию, -- предположил молодой человек.

Родственники хозяина дома написали заявление в полицию.





В пресс-службе УВД редакции TagilCity.ru сообщили, что заявление, написанное в отделе полиции №17, поступит в работу 21 отдела Пригородного района.

Заявление о происшествии было зарегистрировано в отделе полиции № 17 и передано по территориальности в 21 отдел. Пригородным отделом полиции будет проведена проверка по данному заявлению, -- известили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Родня владельца дома имеет свои предположения по поводу мотивов происшествия. Они считают, что разбитые окна – месть за несостоявшуюся в июне 2017 года сделку купли-продажи дома.

Все одно к одному увязывается: сначала хозяина дома, страдающего тягой к спиртному, усердно спаивали и чуть не лишили дома. Документов на дом у него не было, они все хранились у родни, но, тем не менее, сделка чуть не состоялась. История темная и до сих пор продолжается. Теперь вот окна, -- объяснили молодые люди.

Напомним, в июне неизвестные спаивали пожилого человека, а позже родственники обнаружили пропажу документов дяди и предотвратили, чуть было не состоявшуюся, сделку по продаже дома. Тогда было написано заявление в полицию, следствие длится до сих пор.

По словам друзей и родственников пострадавшего, злоумышленники до сих преследуют владельца дома, пытаются разыскать, караулят его и родственников. Именно поэтому они решили перевезти мужчину в другое жилье.

В августе «покупатель» предпринял попытку через суд доказать свои права на якобы купленный дом. В суде нам стала известна его личность. Суд он проиграл, но на этом не остановился и продолжает преследования. Ничего не боится, так как, скорее всего, имеет какие-то связи. Полиция теперь им занимается. Более того, есть информация, что это не единственный случай работы «черных риэлторов», когда таким же способом он с товарищами пытался провести сделки по покупке недвижимости. Во всех случаях «продавцы» страдали алкоголизмом, -- поделились тагильчане.

Следствие по предыдущим заявлениям родственников жителя села Покровское еще не закрыто.

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