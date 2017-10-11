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Новости Нижнего Тагила

Разыскиваемый за экстремизм иностранец продавал шаурму в Екатеринбурге (ВИДЕО)

11 октября 2017, 18:00Добавить новость
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Сотрудники Интерпола при участии полицейских задержали в Екатеринбурге 19-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске. В столице Урала он работал в павильоне по торговле шаурмой.

Молодого человека подозревают в том, что у себя на родине в Таджикистане он состоял в террористическом преступном соообществе. По данным спецслужб, перебравшись в Россию, он сначала проживал в Москве, где пытался вербовать мусульман для вступления в джихад.

В Екатеринбурге он проживал с зимы 2017 года. 19-летний нарушитель попытался скрыться от Интерпола, устроившись работать продавцом шаурмы. После проведения проверки ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее Интерполом была задержана 33-летняя гражданка Узбекистана по подозрению в тяжких преступлениях. Возможно, она была причастна к торговле людьми и заказному убийству. Сейчас оба иностранца ждут экстрадиции в родные страны, пишет URA.ru.

Видео: URA.ru
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