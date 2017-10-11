Разыскиваемый за экстремизм иностранец продавал шаурму в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Молодого человека подозревают в том, что у себя на родине в Таджикистане он состоял в террористическом преступном соообществе. По данным спецслужб, перебравшись в Россию, он сначала проживал в Москве, где пытался вербовать мусульман для вступления в джихад.





В Екатеринбурге он проживал с зимы 2017 года. 19-летний нарушитель попытался скрыться от Интерпола, устроившись работать продавцом шаурмы. После проведения проверки ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.





Напомним, ранее Интерполом была задержана 33-летняя гражданка Узбекистана по подозрению в тяжких преступлениях. Возможно, она была причастна к торговле людьми и заказному убийству. Сейчас оба иностранца ждут экстрадиции в родные страны, пишет URA.ru.





Видео: URA.ru