Тело 45-летнего мигранта с перерезанным горлом найдено в Екатеринбурге

Вечером 7 октября в Екатеринбурге на бульваре Культуры было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования задержан подозреваемый.

Погибшим оказался 45-летний уроженец Средней Азии, проживающий в Екатеринбурге. Проверка показала, что смерть наступила от большой кровопотери после колото-резаной раны в область шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.





Следователи установили, что к своему дому он в тот вечер подъезжал на такси. Ранее погибший созванивался со своим знакомым, проживающим неподалеку. Однако при допросе тот сообщил, что не знает ничего об убийстве.





Следователи провели опрос свидетелей, которые видели, что на улице в тот вечер происходил конфликт между 3 мужчинами. Они назвали точное время ссоры. Было установлено, что между временем прибытия погибшего на такси и ссорой на улице прошло около часа. Мужчина не мог все это время находиться на улице и, возможно, зашел в квартиру к знакомому, с которым ранее созванивался.





На повторном допросе мужчина признался, что потерпевший приходил к нему. В квартире возник конфликт между погибшим и 52-летним гостем - ранее судимым уроженцем Средней Азии. В ходе ссоры оппоненты переместились во двор, где подозреваемый ударил погибшего в шею ножом. Хозяин квартиры стал очевидцем преступления.





Подозреваемого задержали в Верхней Пышме 10 октября. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственный комитет по Свердловской области.