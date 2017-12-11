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Новости Нижнего Тагила

10-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург (ФОТО)

11 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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В минувшее воскресенье, 11 декабря, на трассе Пермь - Екатеринбург в ДТП погиб 10-летний ребенок.

Мальчик находился в автомобиле Nissan Almera, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся с встречной фурой.

Большегруз врезался в правую сторону, где находился ребёнок. Отмечается, что он находился в автомобиле без специального удерживающего устройства. Мальчик погиб от полученных травм.

 

Кроме школьника в аварии серьезно пострадала 51-летняя женщина.

В ходе осмотра места аварии сотрудники ГИБДД отметили, что легковой автомобиль был обут в изношенные покрышки. Кроме того, по словам инспекторов, причиной аварии могло стать превышение скорости, пишет E1.ru.

 

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Фото: E1.ru
 
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