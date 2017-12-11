10-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург (ФОТО)

Мальчик находился в автомобиле Nissan Almera, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся с встречной фурой.





Большегруз врезался в правую сторону, где находился ребёнок. Отмечается, что он находился в автомобиле без специального удерживающего устройства. Мальчик погиб от полученных травм.

Кроме школьника в аварии серьезно пострадала 51-летняя женщина.





В ходе осмотра места аварии сотрудники ГИБДД отметили, что легковой автомобиль был обут в изношенные покрышки. Кроме того, по словам инспекторов, причиной аварии могло стать превышение скорости, пишет E1.ru.