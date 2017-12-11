137 раз за 4 часа жители Нижнего Тагила нарушили ПДД

В пятницу, 8 декабря 2017 года, сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели рейд для выявления нарушений правил дорожного движения.



За четыре часа патрулирования сотрудники полиции зафиксировали 137 различных нарушений. Автомобилисты не уступали пешеходам. По этому направлению выявлено 42 случая. А пешеходы 51 раз подвергали свою жизнь опасности. Также в числе нарушителей оказался 1 водитель, лишенный права управления транспортным средством.



Всем участникам дорожного движения было рекомендовано адекватно оценивать ситуацию на дороге и быть взаимно вежливыми. Отдел пропаганды ГИБДД предупреждает об обязательном для пешеходов ношении световозвращающих элементов в темное время суток.