Два ДТП с опрокидыванием автомобилей произошли в выходные под Нижним Тагилом (ФОТО)

Две аварии с опрокидыванием машин произошли 8 и 9 декабря 2017 года на разных трассах, в результате которых пострадали люди.

В пятницу, 8 декабря 2017 года, на 242-м километре дороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» вылетел с трассы и перевернулся «Мицубиси Лансер» под управлением мужчины 1993 года рождения. Причиной аварии стала неправильно выбранная скорость безопасного движения. В больницу доставлены водитель и пассажир иномарки.









В субботу, 9 декабря 2017 года, на 13-м километре трассы «Нижняя Салда-Нижний Тагил» также съехал с дороги и опрокинулся «Дэу Матиз» под управлением женщины 1977 года рождения. Травмы получила женщина-пассажир 1979 года рождения.





Фото: Отдел пропаганды ГИБДД