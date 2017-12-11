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Новости Нижнего Тагила

«Евраз» подозревается в завышении цены на колеса в 4 раза

11 декабря 2017, 14:30Добавить новость
деньги,Евраз,нарушение,Нижний Тагил,НТМК,проверка,Россия,ФАС,производство,колеса,локомотив,колесопрокатное производство

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении группы «Евраз» по подозрению в нарушении закона о конкуренции.

Как сообщает «Интерфакс», ФАС проанализировала состояние рынка цельнокатаных колес. Ведомство выяснило, что за 2013-2015 годы компания «Евраз» (АО «Евраз НТМК» и ООО«ТК «ЕвразХолдинг») завысила цену в 4 раза на колеса для локомотивов диаметром 1058 миллиметров. «Евраз»является главным производителем в этой отрасли.

Сведения о выявленном нарушении ФАС получила на основании сравнения цены колес диаметром 1058 и 957 миллиметров. Именно производство колес диаметром 957 миллиметров составляет 80% колесопрокатной сферы «Евраз» . По мнению ФАС, цена на них и определила доходность производства локомотивных колес, так как себестоимость обеих категорий продукции примерно равна.

Основным бенефициаром предприятия является Роман Абрамович, он контролирует чуть более 30% акций компании.

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