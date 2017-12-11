-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -12
вечер: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.28 - 0.01
EUR 69.64 - 0.29
Новости Нижнего Тагила

ГАЗель и Toyota создали пробку на пути в центр Нижнего Тагила (ФОТО)

11 декабря 2017, 11:30Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,пробка

В Нижнем Тагиле два автомобиля столкнулись на улице Красногвардейской, что послужило причиной большой пробки.

В воскресенье, 10 декабря 2017 года, в Нижнем Тагиле по улице Красногвардейской в районе Скорбященского монастыря около 15 часов дня произошло столкновение двух машин.

Грузовая ГАЗель и Toyota Land Cruiser перегородили дорогу в сторону центра города. Из-за этого образовалась большая пробка, затруднившая автомобильное движение почти по всей улице Красногвардейской. Информации о пострадавших нет. 

авария,авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,пробкаавария,авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,пробкаавария,авто,автопроисшествия,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,пробка
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Два ДТП с опрокидыванием автомобилей произошли в выходные под Нижним Тагилом (ФОТО)
сегодня, 13:30
0 0
Двое водителей госпитализированы после ДТП на ул. Красногвардейской в Нижнем Тагиле
13 ноября, 19:30
1 0
8-летний мальчик пострадал в ДТП на Исинском тракте под Нижним Тагилом (ФОТО)
2 ноября, 21:35
1 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 1630
Подписаться на новости