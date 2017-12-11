ГАЗель и Toyota создали пробку на пути в центр Нижнего Тагила (ФОТО)

В Нижнем Тагиле два автомобиля столкнулись на улице Красногвардейской, что послужило причиной большой пробки.

В воскресенье, 10 декабря 2017 года, в Нижнем Тагиле по улице Красногвардейской в районе Скорбященского монастыря около 15 часов дня произошло столкновение двух машин.



Грузовая ГАЗель и Toyota Land Cruiser перегородили дорогу в сторону центра города. Из-за этого образовалась большая пробка, затруднившая автомобильное движение почти по всей улице Красногвардейской. Информации о пострадавших нет.



