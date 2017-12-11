Прокуратура проверит «Евраз» после пожара на кемеровской шахте «Распадская»

Пожар произошел 4 декабря. Вспыхнула поверхность шахты «Распадской» – одной из крупнейших российских шахт, запасы угля в которой достигают 451 млн тонн. Из пожара были эвакуированы 460 рабочих.





Кемеровская «Распадская угольная компания» включена в структуру «Евраза», учредителем которого является Роман Абрамович. Теперь региональной прокуратуре предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда и промышленной безопасности.





Сотрудники ведомства установят причину происшествия и проверят руководство шахты на возможные нарушения. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, пишет «Полит.ру».