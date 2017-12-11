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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура проверит «Евраз» после пожара на кемеровской шахте «Распадская»

11 декабря 2017, 16:00Добавить новость
Евраз,нарушение,пожар,проверка,происшествие,прокуратура,Кемеровская область,шахта
В связи с пожаром на шахте «Распадская» в Кемеровской области региональная прокуратура занялась проверкой деятельности «Распадской угольной компании», входящей в структуру «Евраза».

Пожар произошел 4 декабря. Вспыхнула поверхность шахты «Распадской» – одной из крупнейших российских шахт, запасы угля в которой достигают 451 млн тонн. Из пожара были эвакуированы 460 рабочих.

Кемеровская «Распадская угольная компания» включена в структуру «Евраза», учредителем которого является Роман Абрамович. Теперь региональной прокуратуре предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда и промышленной безопасности.

Сотрудники ведомства установят причину происшествия и проверят руководство шахты на возможные нарушения. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, пишет «Полит.ру».

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