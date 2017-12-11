Пьяный водитель на иномарке врезался в автобус с пассажирами на остановке в Кушве

Иномарка врезалась в автобус с пассажирами в городе Кушва недалеко от Нижнего Тагила. Авария произошла, когда рейсовый автобус подъехал к остановке общественного транспорта для высадки пассажиров. По словам очевидцев, водитель иномарки был сильно пьян.

Пассажиры автобуса почувствовали сильный удар, когда готовились к высадке на остановке общественного транспорта. Автобус ехал по маршруту от горы Благодать до площади Советов в городе Кушва.

Мы ехали к остановке «Молодежная», открылись двери, люди начали готовиться к выходу. В это время произошел сильный удар. У меня с головы аж слетел берет и приземлился в другой части автобуса, -- рассказала очевидица происшествия.

Как рассказала женщина, от удара по автобусу многие пассажиры не устояли на ногах.

Я мало что видела, потому что получила сильный удар в голову. Пассажиры даже не успели ничего понять, многие попадали. Я ударилась затылком о поручень. Саму врезавшуюся машину я не видела, так как мне было не до этого. У меня потом сильно болела голова, я села в автобусе и не выходила, -- поделилась пассажирка автобуса.

Жительница Кушвы пояснила, что когда сидела внутри автобуса, услышала из разговора пассажиров, что водитель врезавшейся иномарки был пьян. Также, по словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок, который находился в салоне автомобиля.

Люди разговаривали между собой, что мужчина ехал с дочкой, говорят, что маленькая. Она тоже травмировалась, говорили, что сидит вся в крови. Водитель был невменяемо пьяный, передняя часть машины разбита всмятку. А наш водитель говорил, что когда он остановился для высадки пассажиров, то увидел, что сзади несется машина. Но, понял, что уже ничего не сможет сделать: автобус стоит, двери открыты, народ выходит. Водитель иномарки потом сидел пил пиво, пытался уехать с места происшествия, в автобусе ехало много молодых ребят, они его не выпустили, -- пояснила женщина.

Как рассказала очевидица аварии, пассажиры общественного транспорта получили незначительные травмы.

Сильно пострадавших нет, многие пассажиры уехали со следующим автобусом. У кого-то немного рассечена бровь, у кого-то ушибы. Я даже не посмотрела, что за иномарка, не до этого было. Потом подписала протокол в машине ГИБДД, -- пояснила пассажирка.

В отделе ГИБДД города Кушва давать комментарии по ДТП отказались.