Мужчину подозревают в ограблении собственной бабушки в Талице

85-летняя жительница Талицы обратилась в правоохранительные органы по причине кражи из ее дома 10 тыс. рублей.

В день кражи женщина находилась у соседки. Вернувшись домой, она обнаружила открытые двери и пропажу денег. Замок на двери был взломан.



При беседе с пострадавшей сотрудники полиции заметили на столе коробку от нового мобильного телефона. Дата на чеке соответствовала дню, когда была совершена кража.



Пенсионерка сообщила, что телефон ей купил внук по ее просьбе и за ее деньги. Свои сбережения из шкафа она доставала в его присутствии.



33-летний родственник при беседе с полицией путался в показаниях, нервничал, а позже сознался в совершении кражи.



На мужчину заведено уголовное дело по факту кражи, ему грозит до 6 лет заключения, сообщает Накануне.ru