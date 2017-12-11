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Новости Нижнего Тагила

Мужчину подозревают в ограблении собственной бабушки в Талице

11 декабря 2017, 13:00Добавить новость
деньги,бабушка,пострадавшая,кража,кража денег,взлом,полиция,Талица

85-летняя жительница Талицы обратилась в правоохранительные органы по причине кражи из ее дома 10 тыс. рублей.

В день кражи женщина находилась у соседки. Вернувшись домой, она обнаружила открытые двери и пропажу денег. Замок на двери был взломан.

При беседе с пострадавшей сотрудники полиции заметили на столе коробку от нового мобильного телефона. Дата на чеке соответствовала дню, когда была совершена кража.

Пенсионерка сообщила, что телефон ей купил внук по ее просьбе и за ее деньги. Свои сбережения из шкафа она доставала в его присутствии.

33-летний родственник при беседе с полицией путался в показаниях, нервничал, а позже сознался в совершении кражи.

На мужчину заведено уголовное дело по факту кражи, ему грозит до 6 лет заключения, сообщает Накануне.ru

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