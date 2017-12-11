-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
ночь: -11
утро: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Водитель погиб в массовом ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ФОТО)

11 декабря 2017, 22:05Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,Свердловская область,смерть,ЕКАД,КАМАЗ,лобовое столкновение,ремень безопасности
На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей и грузовика. Есть один погибший.

11 декабря на 27 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария с участием легковых автомобилей и грузовика.

Автомобиль «Ford Focus» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ. От удара иномарку отбросило на автомобиль «ЛАДА-2110».


В результате ДТП погиб 35-летний водитель иномарки, который, по версии полиции, не был пристёгнут ремнём безопасности в момент столкновения. Другие участники аварии не пострадали.

Точные причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД, сообщает «Новый день».


авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,Свердловская область,смерть,ЕКАД,КАМАЗ,лобовое столкновение,ремень безопасностиавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,Свердловская область,смерть,ЕКАД,КАМАЗ,лобовое столкновение,ремень безопасности
Фото: Новый день
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Дважды сбитая женщина-пешеход умерла после ДТП в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 ноября, 09:40
0 7
Виновник ДТП в Екатеринбурге скончался в скорой помощи на месте аварии (ФОТО)
13 ноября, 06:05
0 1
Погибшая в ДТП с самосвалом под Екатеринбургом могла уснуть за рулём (ВИДЕО)
17 октября, 08:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 200
Подписаться на новости