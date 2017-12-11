Водитель погиб в массовом ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ФОТО)

11 декабря на 27 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария с участием легковых автомобилей и грузовика.



Автомобиль «Ford Focus» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ. От удара иномарку отбросило на автомобиль «ЛАДА-2110».



В результате ДТП погиб 35-летний водитель иномарки, который, по версии полиции, не был пристёгнут ремнём безопасности в момент столкновения. Другие участники аварии не пострадали.



Точные причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД, сообщает «Новый день».

Фото: Новый день