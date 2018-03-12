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Новости Нижнего Тагила

26 пар отрубленных кистей рук найдены в Хабаровском крае (ФОТО)

12 марта 2018, 13:40Добавить новость
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В обнаруженном 8 марта на берегу реки Амур мешке с 26 парами отрубленных человеческих кистей рук также находились использованные бинты и бахилы.

Следственный комитет по факту обнаружения останков начал проверку судмедучреждения Хабаровска.

Сообщается, что 26 пар человеческих кистей не утилизированы должным образом и не имеют отношения к криминалу.

Хабаровская прокуратура проверит соблюдение законодательства в отношении захоронения невостребованных тел организациями, осуществляющими судебно-медицинскую экспертизу, пишут «Известия».

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