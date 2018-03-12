26 пар отрубленных кистей рук найдены в Хабаровском крае (ФОТО)

В обнаруженном 8 марта на берегу реки Амур мешке с 26 парами отрубленных человеческих кистей рук также находились использованные бинты и бахилы.

Следственный комитет по факту обнаружения останков начал проверку судмедучреждения Хабаровска.



Сообщается, что 26 пар человеческих кистей не утилизированы должным образом и не имеют отношения к криминалу.





Хабаровская прокуратура проверит соблюдение законодательства в отношении захоронения невостребованных тел организациями, осуществляющими судебно-медицинскую экспертизу, пишут «Известия».



