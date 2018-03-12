Болел ли погибший? Близкие Александра Зайцева из Нижнего Тагила не верят в версию СК

По предварительным данным на основании судебно-медицинской экспертизы, смерть молодого человека наступила из-за болезни. Однако близкие погибшего тагильчанина утверждают, что у молодого хоккеиста не было проблем со здоровьем.

Выводы пока делает следственный комитет, полиция пока еще никаких выводов не делает. Они опираются на заключение судебно-медицинской экспертизы, которая говорит о том, что смерть Александра Зайцева не является криминальной, а произошла из-за болезни, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Как сообщили в УВД города, в случае, если следственный комитет не установил признаков криминала в гибели человека, материалы проверки поступают в полицию.

Если причина смерти не является криминальной, то материал идет в полицию, так как в данном случае были телесные повреждения. Но пока из следственного комитета в отдел полиции №17 ничего передано не было, поэтому судить о каких-то фактах рано, -- пояснили в УВД.

Знакомые и родственники погибшего утверждают, что Александр ничем не болел, он был спортсменом, занимался хоккеем.

Он хоккеем занимался с 5 лет. Какая болезнь?! Там серьёзные медосмотры 2-3 раза в год. Хронических, либо еще каких заболеваний, у Саши, насколько мне известно, не было, -- говорит знакомая семьи.

В полиции считают, что вопросы медицинского характера, касающиеся гибели тагильчанина родственники должны задать судмедэкспертам, которые проводили экспертизу и делали заключение.

Экспертиза не просто так делается. И тут родственники должны уже задать вопросы судмедэксперту, это чисто медицинские вопросы, -- пояснили в УВД.

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