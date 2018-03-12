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Новости Нижнего Тагила

Болел ли погибший? Близкие Александра Зайцева из Нижнего Тагила не верят в версию СК

12 марта 2018, 22:35Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,смерть,уголовное дело,Александр Зайцев,кальянная,судебно-медицинская экспертиза,следственный комитет,ОП №17,болезнь
Что на самом деле могло стать причиной гибели 18-летнего Александра Зайцева, разбираются следственные органы Нижнего Тагила. По предварительным данным на основании судебно-медицинской экспертизы - смерть молодого человека не является криминальной. Однако, близкие погибшего тагильчанина сомневаются, что гибель парня произошла из-за болезни.

По предварительным данным на основании судебно-медицинской экспертизы, смерть молодого человека наступила из-за болезни. Однако близкие погибшего тагильчанина утверждают, что у молодого хоккеиста не было проблем со здоровьем.

 

Выводы пока делает следственный комитет, полиция пока еще никаких выводов не делает. Они опираются на заключение судебно-медицинской экспертизы, которая говорит о том, что смерть Александра Зайцева не является криминальной, а произошла из-за болезни, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

 

Как сообщили в УВД города,  в случае, если следственный комитет не установил признаков криминала в гибели человека, материалы проверки поступают в полицию.

 

Если причина смерти не является криминальной, то материал идет в полицию, так как в данном случае были телесные повреждения. Но пока из следственного комитета в отдел полиции №17 ничего передано не было, поэтому судить о каких-то фактах рано, -- пояснили в УВД.

 

Знакомые и родственники погибшего утверждают, что Александр ничем не болел, он был спортсменом, занимался хоккеем.

 

Он хоккеем занимался с 5 лет. Какая болезнь?! Там серьёзные медосмотры 2-3 раза в год. Хронических, либо еще каких заболеваний, у Саши, насколько мне известно, не было, -- говорит знакомая семьи.

 

В полиции считают, что вопросы медицинского характера, касающиеся гибели тагильчанина родственники должны задать судмедэкспертам, которые проводили экспертизу и делали заключение.

 

Экспертиза не просто так делается. И тут родственники должны уже задать вопросы судмедэксперту, это чисто медицинские вопросы, -- пояснили в УВД.

 

Редакция TagilCity.ru следит за дальнейшим развитием событий.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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