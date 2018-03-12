Двор в Алтайском микрорайоне затопило из-за прорыва канализации

Стала известна причина коммунальной аварии, из-за которой 12 марта затопило двор двух многоэтажек в Нижнем Тагиле.

В УК Дзержинского района корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что двор домов №5 и №7 по улице Валегинской в Нижнем Тагиле оказался затоплен из-за прорыва канализации.





После того, как о ЧП в ЕДДС сообщили очевидцы, на место аварии были направлены специалисты ООО «Водоканала». Через несколько часов авария была ликвидирована.





В самом «Водоканале» от комментариев отказались. Специалист в ответ на вопрос корреспондента TagilCity.ru бросил трубку.





Факт аварии на канализационном водопроводе подтвердили в УК, обслуживающий один из домов. Вода затопила дворовую территорию и парковку, из-за чего несколько автомобилей буквально примерзли к асфальту из-за замерзшей снежной жижи.



