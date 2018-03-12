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Новости Нижнего Тагила

Кипяток затопил парковку возле жилых домов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 марта 2018, 09:50Добавить новость
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В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила утром, 12 марта, прорвало теплотрассу. В результате подтопленными оказались дворовая территория и стоянка.

Утром, 12 марта, в Нижнем Тагиле из-за прорыва теплотрассы оказались подтоплены дворы возле домов № 5 и № 7 по улице Валегинская в Алтайском микрорайоне.

Из-под земли мощным потоком бежит горячая вода, которая затопила прилегающую к жилым строениям территорию, а также автостоянку.

Накануне помыла машину, и теперь снова придется ехать на автомойку, весь низ автомобиля снова в грязи, -- рассказывает местная жительница Алена.

 

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Информацию о прорыве трубы тагильчане оперативно передали в Единую дежурную диспетчерскую службу. Там пообещали проверить данные и выслать на место ЧП бригаду ремонтников.

 Позже информация была перенаправлена в городской ООО «Водоканал», после чего на месте прорыва около 9 часов утра появились коммунальщики.

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© Лев Истомин, TagilCity.ru
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