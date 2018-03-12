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Новости Нижнего Тагила

Перебегала дорогу: 19-летний водитель на «семерке» сбил девушку в Нижнем Тагиле

12 марта 2018, 18:40Добавить новость
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26-летняя тагильчанка решила перебежать дорогу в неразрешенном месте, когда на нее наехал 19-летний водитель-новичок на ВАЗ-2107. Девушка получила перелом ключицы.

Днем 11 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила молодой водитель «семерки» совершил наезд на пешехода. По сообщению ГИБДД, 19-летний молодой человек на ВАЗ-2107 ехал по ул. Энтузиастов и в какой-то момент сбил 26-летнюю девушку.

Пострадавшая решила пересечь проезжую часть не по пешеходному переходу. После столкновения ее госпитализировали с диагнозом «перелом ключицы». Как поясняют в Госавтоинспекции, 19-летнему водителю вручили права около 8 месяцев назад, за это время его уже дважды задерживали из-за несоблюдений ПДД.

Сейчас полицейские восстанавливают полную картину произошедшего, пишет ИА «Все новости».

 
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