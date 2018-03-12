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Новости Нижнего Тагила

Пропавший в Прикамье водитель-екатеринбуржец до сих пор не найден (ФОТО)

12 марта 2018, 19:10Добавить новость
авто,Екатеринбург,полиция,происшествие,розыск,Свердловская область,поисковый отряд,Прикамье,водитель,ориентировка

Поиски пропавшего в Прикамье Ильи Лосимовича ведутся с 3 марта. Мужчина исчез во время развоза товаров по сельским магазинам.

Помимо правоохранительных органов, сейчас к поискам присоединились волонтеры. Лосимович по-прежнему не выходит на связь.

Поисковые отряды начинают расклеивать ориентировки на пропавшего, привлекая для распечатывания и расклейки листовок жителей региона. Поиск на местности пока не проводят, в надежде, что ориентировки помогут найти пропавшего.

Ранее сообщалось, что Лосимович пропал днем 3 марта, перестав выходить на связь во время доставки товаров по магазинам. Позже был обнаружен его автомобиль, в котором лежал неразвезённый груз. Сейчас машина находится на штрафстоянке, пишет Ura.ru.

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Фото Ura.ru
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