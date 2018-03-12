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Новости Нижнего Тагила

Пьяный водитель устроил погоню с тремя патрульными машинами в Екатеринбурге (ВИДЕО)

12 марта 2018, 07:00Добавить новость
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10 марта нетрезвый водитель, находящийся за рулём ВАЗ-2115, устроил пьяную погоню. Сотрудники быстрого реагирования ГИБДД Свердловской области после долгого преследования всё же сумели задержать нарушителя.

Это происходило утром около 10:00 на глазах у очевидцев. Пьяный водитель следовал по дороге Арамиль – Андреевка.  На требование дорожной полиции он отказался остановиться, поэтому завязалась погоня с участием трёх автомобилей патруля.

Когда водитель налетел на снежный вал, нарушитель выбежал из автомобиля и попытался, по всей видимости, скрыться от правоохранителей. Однако его задержали в нескольких метрах от машин дорожной полиции, передаёт «E1.ru».


Сообщается, что водитель получил 16 штрафов, в числе которых протокол за проезд на красный, выезд на встречную полосу, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и за неоплату административного штрафа.

 

Видео: «E1.ru»
 
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