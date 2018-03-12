Собаки насмерть загрызли мужчину и покусали женщину в Подмосковье

Происшествие было зафиксировано 11 марта в Истринском районе. Местный житель был обнаружен мёртвым, на его теле присутствовали характерные при укусах собак следы. С аналогичными травмами, но в сознании, в местную больницу была доставлена женщина.



Сыщики уверены, что и женщина, и мужчина пострадали от укусов одних и тех же животных, передаёт «ТАСС».



Добавим, что в Нижнем Тагиле бродячие собаки нередко нападают на людей.