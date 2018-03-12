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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга через социальные сети ищет свидетелей гибели мужчины

12 марта 2018, 10:50Добавить новость
Екатеринбург,полиция,происшествие,розыск,смерть,социальные сети,улица Викулова

Жительница Екатеринбурга опубликовала в социальной сети сообщение o поиске свидетелей убийства мужчины, труп которого обнаружили днем 8 марта во дворе дома на улице Викулова.

Однако представители Следственного управления в настоящий момент не рассматривают версию убийства.

Жителям Екатеринбурга рекомендуют успокоиться и не мешать сотрудникам внутренних органов расследовать обстоятельства гибели мужчины.

Имя погибшего и возраст пока не озвучиваются. Инцидент получит правовую оценку после судебно-медицинской экспертизы, пишет «КП-Екатеринбург».

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