+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
ночь: -1
утро: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.07 - 1.99
EUR 76.76 - 2.52
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Подростки в Кировской области избили инвалида и сняли это на видео (ВИДЕО)

12 апреля 2018, 20:30Добавить новость
Кировская область,инвалид,избиение,видео в сети,жестокость,подростки
В Кирово-Чепецке началась проверка по факту избиения подростками пожилого мужчины-инвалида. Весь процесс избиения молодые люди сняли на камеру и выложили в Сеть. На видео можно заметить, как двое парней на улице подходят к мужчине с тростью. Один из подростков брызгает инвалиду в лицо из газового баллончика и бьет рукой в живот, а второй парень следом пинает мужчину в голову. Затем они не спеша уходят.

Как сообщают в следственном управлении, личности подростков установлены. Одному из них 16 лет, другому 17. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Российская газета».



Видео: НТВ
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Пьяные подростки жестоко избили школьницу в Барнауле и выложили видео в сеть
10 марта, 13:00
0 5
Проверка по факту избиения матерью малолетних детей началась в Нижнем Тагиле
16 января, 16:35
17 3
Нежилое здание горело в Кушве (ФОТО)
вчера, 19:40
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 32
Подписаться на новости