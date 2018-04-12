Супруги-наркоманы из Нижнего Тагила предстанут перед судом за торговлю героином

Супружеская пара из Нижнего Тагила предстанет перед судом за торговлю героином.

Мужа и жену арестовали в 2017 году, когда они направлялись на машине к очередному покупателю. В их машине было обнаружено 9 свёртков героина, шприцы, несколько телефонов и банковских карт.



В ходе следствия было установлено, что супруги договаривались с покупателями, переводили деньги продавцу и после забирали наркотик из тайника и передавали покупателю.



Сами продавцы с 2007 года употребляют наркотические средства, пишет «Тагильский рабочий».



В Нижнем Тагиле задержаны трое участников «бизнеса» по сбыту наркотиков.