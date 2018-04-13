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Новости Нижнего Тагила

Житель Краснодарского края попал под уголовное дело за неуплату налога с лотереи

13 апреля 2018, 06:35Добавить новость
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Житель города Назарово выиграл 10 миллионов рублей, но налог на выигрыш в размере 1,3 миллионов рублей платить отказался.

Мужчина, в 2014 году купив лотерейный билет, получил выигрыш в 10 миллионов рублей. С этой суммы полагалась уплата налога в размере 13%, а именно 1,3 миллионов рублей.

По словам сотрудника СК Красноярского края Ольги Назаровой, Налоговое ведомство неоднократно отправляло победителю предупреждение о необходимости уплаты. Поскольку мужчина не реагировал, материалы были переданы в следственный отдел, где было возбуждено уголовное дело против нарушителя.

По словам самого победителя, окрыленный своим выигрышем мужчина давно оставил свои миллионы в казино, думая, что повезет снова, пишет "Российская газета".

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