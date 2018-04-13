Житель Краснодарского края попал под уголовное дело за неуплату налога с лотереи

Мужчина, в 2014 году купив лотерейный билет, получил выигрыш в 10 миллионов рублей. С этой суммы полагалась уплата налога в размере 13%, а именно 1,3 миллионов рублей.



По словам сотрудника СК Красноярского края Ольги Назаровой, Налоговое ведомство неоднократно отправляло победителю предупреждение о необходимости уплаты. Поскольку мужчина не реагировал, материалы были переданы в следственный отдел, где было возбуждено уголовное дело против нарушителя.



По словам самого победителя, окрыленный своим выигрышем мужчина давно оставил свои миллионы в казино, думая, что повезет снова, пишет "Российская газета".